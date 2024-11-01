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Кот

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2024
Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями
1 ноября, 08:30
Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклинику
26 октября, 12:38
Видео. Специалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре
16 октября, 07:56
Видео. После месяца диеты Крошика перевели на дробное кормление
1 октября, 04:26
Эксперты объяснили, почему толстый кот Крошик из Перми стал всемирно известным
28 сентября, 03:06
Пермский приют ищет новых хозяев коту-разбойнику Кусе
27 сентября, 05:22
Пермский толстый кот Крошик похудел на два килограмма за месяц
26 сентября, 04:53
«Царский трон для мировой звезды». Для пермского кота Крошика нашли огромный лоток
25 сентября, 04:57
В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика
18 сентября, 05:52
Кот Крошик из Перми попал в мировые таблоиды
16 сентября, 13:30
В Перми 17-килограммовый кот Крошик стал сбрасывать вес
14 сентября, 05:21
Видео. Пермский 17-килограммовый кот Крошик начал худеть
6 сентября, 06:05
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
23 августа, 11:11
Котенок-строитель с улицы Лебедева нашел семью. Видео
23 августа, 05:35
Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот
21 августа, 06:03
«Подобным людям не место среди наших сотрудников». Стала известна судьба живодёра
Руководство птицефабрики «Комсомольская», где сжигали котов, сообщило, какие меры предприняты
15 марта, 15:48
Выкинувшую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
Поиски кота длились несколько дней, но живым его обнаружить не удалось.
23 января, 08:07
В Кунгуре пьяная мамаша убила домашнего кота при детях
22 января, 15:30
2023
В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошка
29 ноября 2023, 08:57
В Перми пройдет кошачий фестиваль в помощь пушистым обитателям приютов
17 сентября 2023, 05:16

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