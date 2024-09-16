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Котельная

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2024
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного
13 июля, 07:55
Новая котельная в ЗАТО Звёздный обеспечит надежным теплоснабжением 7,5 тысяч жителей
Реализация проекта стала возможной благодаря краевой поддержке.
9 апреля, 13:15
2023
В Соликамске жители снова остались без тепла
14 декабря 2023, 19:05
Зачем было взрывать трубу ночью и пугать пермяков? Отвечает собственник
Компания планирует использовать участок котельной для коммерческих целей.
25 июля 2023, 06:22
Пермяки сняли на видео взрыв трубы бывшей котельной велосипедного завода «Велта»
Котельная не работает еще с 2013 года.
25 июля 2023, 04:29

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