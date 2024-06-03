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Коттеджи

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2024
В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу
Открыть аттракцион планируется через два месяца.
3 июня 2024, 08:28
2012
Готовым коттеджам пермяки предпочитают земельные участки
Пермяки не ждут, когда бизнес увеличит объемы ввода жилья. Покупают землю и строят самостоятельно.
24 сентября 2012, 07:20
В Пермском крае направлено в суд дело банды, совершавшей кражи из коттеджей
Преступники выносили из домов все, что попадалось под руку, и увозили на грузовом автомобиле.
18 января 2012, 04:56

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