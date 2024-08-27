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2024
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе
27 августа, 09:59
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
В Пермской городской думе появился новый депутат
Мандат покинувшего Россию Сергея Медведева перешел к Алексею Механошину
27 февраля, 05:46
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Статус мандата депутата стал плавающим после ухода Сергея Медведева.
30 января, 10:56
«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата
23 января, 13:38
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
19 января, 06:26
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
17 января, 07:01
2023
Коммунисты планируют в Чайковском митинг против роста тарифов ЖКХ
Получено согласие от городских властей на проведение акции протеста в эту субботу, 4 марта.
28 февраля 2023, 04:26
2014
Пермяк Александр Стефановский погиб в бою под Луганском
У пермского коммуниста дома остались жена и трое детей.
14 августа 2014, 03:38

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