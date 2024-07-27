properm.ru
ГлавноеВсе новости

Краевая музыкальная школа

Выбрать дату
Июль
Правительство РФ выделило 157 млн рублей для Пермской краевой музыкальной школы
27 июля, 13:44
Спецпроект
Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа
Новая музыкальная школа начнет работу с 1 сентября. Прием заявлений на поступление уже стартовал.
Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений
1 июля, 10:10
Июнь
Музыкальные педагоги Перми повысят квалификацию по работе с одаренными детьми
25 июня, 12:09
Декабрь 2023
Что подарит Дед Мороз Пермскому краю на 2024 год?
30 декабря 2023, 04:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика