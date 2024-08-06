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Краеведческий музей

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2024
Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»
Гости музея смогут ознакомиться с ранее недоступными предметами из коллекции краеведческого музея
6 августа 2024, 03:36
Спецпроект
Турниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»
Красочный фоторепортаж с первого дня уже традиционного культурного события.
Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь
В Доме Мешкова откроется выставка о массовом спорте в столице Прикамья
29 июля 2024, 14:35
Музей пермской артиллерии станет частью Пермского краеведческого
В учреждении говорят о перспективах создания музейного научно-технического кластера в Мотовилихе.
16 мая 2024, 12:04
В Перми начнутся продажи уникальной банкноты
Результат коллаборации Гознака и Пермского краеведческого музея посвящен пермском периоду.
14 мая 2024, 12:56
Что посмотреть в Пермском краеведческом музее во время акции «Ночь музеев»
14 мая 2024, 08:56
2014
В краеведческом музее открывается выставка советских велосипедов и мотоциклов
Посетители смогут увидеть ретро-модели и получить представление об эволюции советских велосипеда и мотоцикла.
20 февраля 2014, 10:36
2013
Музеи Перми распахнут двери в «Ночь Музеев». Смотрим расписание
В ночь с 18 на 19 мая музеи города ждут толпы посетителей. Программа события очень насыщена, мы забили все мероприятия в одну таблицу.
17 мая 2013, 12:07
2011
Музей соли в Соликамске станет интерактивным
Теперь каждый гость сможет детально и на практике разобраться с технологией выпарки соли.
29 августа 2011, 11:53

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