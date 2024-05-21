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Красавинский мост

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2024
Движение на Красавинском мосту не будут перекрывать для ремонта после ДТП
21 мая, 05:27
Видео. На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП с участием шести машин
10 мая, 07:56
В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва
13 марта, 05:33
Движение на Красавинском мосту через Каму в Перми могут перекрыть полностью
Сейчас капитальный ремонт мостового сооружения запланирован на 2026 год
20 февраля, 07:07
В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму
16 февраля, 12:27
2023
Видео. В Перми с Красавинского моста спасли мужчину
Его спасли полицейские.
12 июля 2023, 05:30
На берегу Камы в Перми обнаружили пять могильных плит
Неизвестные соорудили пять холмиков и сложили на них портреты четырех мужчин и одной женщины.
16 мая 2023, 05:23
В 2024-2025 году планируется ремонт Красавинского моста
7 марта 2023, 08:01

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