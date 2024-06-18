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Краснодар

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Июнь
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
18 июня, 10:27
Апрель
«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу
8 апреля, 05:56
Март
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
Январь
Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц
6 января, 09:33
Декабрь 2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
18 декабря 2023, 08:54

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