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Краснокамск

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Октябрь
Прокуратура Краснокамска потребовала отставки главы округа Игоря Быкариза
28 октября, 09:40
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда
23 октября, 05:47
Сентябрь
Вынесен приговор дачному вору из Краснокамска
26 сентября, 06:42
До 10 октября пермяки смогут оплатить долги за капитальный ремонт без пени
19 сентября, 03:44
В Краснокамске задержан серийный дачный вор
3 сентября, 06:43
Август
Угрожая ножом, житель Краснокамска вынес из магазина бутылку алкоголя
21 августа, 06:13
Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта
12 августа, 06:28
Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей
Отец-рецидивист умышленно причинял вред здоровью детей.
8 августа, 13:23
В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег
6 августа, 11:21
Вынесен приговор бывшей сотруднице МВД, незаконно выдавшей российский паспорт
5 августа, 10:47
Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
2 августа, 03:34
В ДТП под Краснокамском погиб 54-летний водитель легковушки
Opel с погибшим внезапно выехал на встречную полосу.
1 августа, 15:55
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
В Краснокамске 16 уборщиков судились с работодателем за долг по зарплате в 600 тысяч
9 июля, 14:02
В Краснокамске велосипедист выехал на дорогу и насмерть был сбит автомобилем
5 июля, 15:10
Школьники, зимой застрявшие на станции Пермь-II, хотят получить компенсации от РЖД
5 июля, 11:54
Водителя обвиняют в гибели перевозимого пациента под Краснокамском
3 июля, 04:29
Июнь
В ДТП у Краснокамска пострадали двое мужчин и семилетний ребёнок
27 июня, 06:02
Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске
26 июня, 09:48
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика
15 июня, 09:36

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