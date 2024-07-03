properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Краснокамский округ

Выбрать дату
Июль 2024
Водителя обвиняют в гибели перевозимого пациента под Краснокамском
В аварии погиб один человек, а ещё один получил тяжелый травмы.
3 июля 2024, 04:29
Июнь 2024
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
По факту утопления несовершеннолетнего СКР начал процессуальную проверку.
15 июня 2024, 05:25
Май 2024
В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика
Животное могло пострадать во время пожара на свалке ТБО.
30 мая 2024, 05:23
В Пермском крае на пожаре погибла семья
Сгорел жилой дом и надворные постройки
26 мая 2024, 07:31
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Анатолием Старковым из Краснокамска
Прощание с мужчиной состоится 15 мая.
15 мая 2024, 02:35
Апрель 2024
Стало известно, чем завершились поиски пропавшего в марте 15-летнего подростка
Местонахождение молодого человека не было известно с 20 марта 2024 года.
16 апреля 2024, 06:22
Март 2024
В Прикамье обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном
1 марта 2024, 06:12
Декабрь 2023
Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям
Главы территорий не против, но только после того как бомбоубежища приведут в нормативное состояние.
14 декабря 2023, 06:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика