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Красновишерск

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2024
Пермская краевая прокуратура проверяет факты отключения света и воды в Верхнекамье
3 ноября, 11:22
Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске
7 октября, 11:39
«Сколько можно издеваться?» В Пермском крае без электричества остался целый город
4 октября, 06:36
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы
12 сентября, 06:17
В Красновишерске повысили цену на проезд в общественном транспорте
2 августа, 09:47
Директор спорткомплекса из Красновишерска оштрафован за непросушенные коньки
31 июля, 13:27
Соликамец в качестве курьера вынес у пенсионерки из Красновишерска 170 тысяч рублей
30 мая, 04:51
На севере Прикамья техника чистит дороги от снега
В Красновишерском округе толщина снежного покрова достигла 24 сантиметров.
15 мая, 13:38
В Красновишерске с ночи горят отходы лесопилки
Огонь охватил площадь в 840 квадратных метров.
10 апреля, 13:51
Екатеринбургские общественники безуспешно пытались помыть гору Полюд в Прикамье
8 апреля, 12:06
Сегодня красновишерцы простились с земляком, погибшим в ходе СВО
25 марта, 17:18
На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье
Дмитрий Крылов рассказал о пермских легендах, природных достопримечательностях и сравнил Комсомольский проспект Перми с Невским в Санкт-Петербурге.
11 марта, 05:40
В Красновишерске власти отказывались расселять аварийный дом времен Варлама Шаламова
16 февраля, 15:14
В Прикамье голодная рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести жертву
5 февраля, 07:18
Житель Красновишерска пытался зарезать спящего на диване мужчину
22 января, 13:51
В Красновишерске простились с 22-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО
Алексей Латышев родился в посёлке Вёлс.
20 января, 10:03
2023
Житель Красновишерска ударил собутыльника ножом в горло
23 ноября 2023, 15:21
В Красновишерске волк две ночи охотился на собаку на привязи
Охотники выследили и добыли опасного хищника
17 ноября 2023, 07:57
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Красновишерске
15 июня 2023, 08:13

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