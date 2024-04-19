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Край

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2024
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Температурный фон составит +20˚.
19 апреля 2024, 05:09
2010
Российский претендент на "Оскар" вышел в прокат
В это четверг, 23 сентября, на экраны пермских кинотеатров вышел фильм «Край».
23 сентября 2010, 05:18
Прокуратура заинтересовалась пожарами в Прикамье
Не потушенные пермские пожары «напали» на территорию республики Коми.
17 августа 2010, 10:56
ГИБДД обеспокоено высоким уровнем детского травматизма на дорогах
Именно взрослым участникам дорожного движения уделит внимание ГИБДД во время акции «Внимание, на дорогах дети!».
17 августа 2010, 05:56
Уменьшение ставки налога на прибыль привлекают в край новые компании
Поступление в бюджет налога на прибыль за январь-июль 2010 года выросло на 78% по сравнению с прошлым годом.
17 августа 2010, 04:35
За август цены на бензин в Прикамье выросли в среднем на 1,5%
В Пермском крае зафиксирован самый высокий в России рост цен на бензин.
16 августа 2010, 06:40
МЧС требует наказать власти поселка Керос
По мнению пожарных, местные власти до прибытия сил МЧС активности в борьбе с огненной стихией не проявляли.
16 августа 2010, 04:55
Жару в России сменили ураганы
В северо-западной части России ураганы оставили без электричества 1490 населенных пунктов.
16 августа 2010, 03:20
В Прикамье продолжают гореть 353 гектара леса
Самые крупные по площади действующие лесные пожары в Гайнском районе.
13 августа 2010, 07:21
Любители меда и развлечений соберутся в Уинском
В субботу в селе Уинское состоится Краевой фестиваль меда «Медовый спас».
12 августа 2010, 10:18
Лидер наркогруппировки работала продавцом фруктов и овощей
В районе Кислотных дач наркополицейскими была задержана преступная группа.
12 августа 2010, 09:14
В Гайнском районе готовы к эвакуации 3 населенных пункта
Лесной верховой пожар жители видели в пределах 5-6 километров от поселка.
11 августа 2010, 07:26
Фильмы о достопримечательностях Прикамья представлены на «Китоврас 2010»
По итогам голосования будет определен лучший туристский фильм и вручен «Приз зрительских симпатий».
11 августа 2010, 05:27
В Прикамье продолжает бушевать 23 лесных пожара
В солнечную погоду осколки бутылок фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы.
9 августа 2010, 07:19
Бизнесмены Китая не против вложить инвестиции в пермскую экономику
Вице-спикер Илья Шулькин налаживает деловые связи с Китаем.
6 августа 2010, 09:13
Cельхозпроизводители края будут участвовать в торгах на приобретение зерна
Краевой Минсельхоз намерен выйти к банкам с инициативой о пролонгации кредитов для сельхозпредприятий.
5 августа 2010, 05:32
Завод купцов Строгановых превратят в музей под открытым небом
Летняя реставрация проходит во многих городах страны.
3 августа 2010, 09:00
Для сохранения лесов Прикамья, жителям необходимо ограничить их посещение
Непотушенный костер, брошенный окурок или спичка могут привести к пожару в десятки гектаров.
30 июля 2010, 11:49
«Сердце Пармы» продолжает жить под новым именем: «Зов Пармы»
Фестиваль, как и прежде, станет интересен музыкантам, экологам, этнографам, кулинарам, специалистам исторической реконструкции, мастерам традиционных ремесел.
29 июля 2010, 08:58
В Прикамье соберут с полей только треть зерна от необходимого количества
Пермский край подал заявку на привлечение зерна из интервенционного фонда.
27 июля 2010, 09:28

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