Крайизбирком

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Сентябрь
На выборы в Прикамье явились менее 67 тысяч избирателей
7 сентября, 13:48
Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки
7 сентября, 04:42
Август
Стали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в Прикамье
5 августа, 07:15
Февраль
Стало известно, сколько избирательных участков в Прикамье можно будет увидеть онлайн
5 февраля, 12:34
Ноябрь 2023
В дистанционном электронном голосовании желают участвовать более 81,5 тысяч пермяков
Прием заявок закончился 13 ноября.
14 ноября 2023, 13:17

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