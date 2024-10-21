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Кража

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Октябрь
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
Сентябрь
Пьяный пермяк доехал до дома за 15 тысяч рублей. История одного обмана
20 сентября, 11:59
Сотрудница банка из Кунгура похитила со счета клиента 160 тысяч рублей
4 сентября, 14:54
Соликамец дважды обокрал возлюбленную и продал ее вещей на 56 тысяч рублей
4 сентября, 05:12
В Краснокамске задержан серийный дачный вор
3 сентября, 06:43
Август
В Прикамье мужчину признали виновным в краже гаечных ключей
24 августа, 09:44
Первокурсница из Куеды попалась на кражах у пьяных компаний
13 августа, 05:46
Июль
В Перми грабитель вырвал у жертвы из рук телефон и украл деньги с карты
30 июля, 08:43
Житель Чусового закупил еды и алкоголя по потерянной карте директора школы
Мужчину будут судить.
19 июля, 16:00
В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка
Подросток из Лысьвы накопил на дорогой телефон, но потерял кошелек.
16 июля, 11:23
Пермяк вынес из «Пятерочки» 16 пачек сливочного масла
11 июля, 08:58
Июнь
Мужчина украл в пермских подъездах без малого полкилометра интернет-кабеля
25 июня, 04:43
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
11 июня, 02:51
Похититель велосипедов по-краснокамски. Мужчина украл шесть велосипедов у земляков
7 июня, 15:24
Директор компании из Краснокамска украл на ремонте школы 650 тысяч рублей
Часть работ была не выполнена, часть материалов заменили дешевые аналоги.
7 июня, 13:26
Житель Краснокамска за день обокрал шесть магазинов и попался в седьмом
7 июня, 09:05
Май
В Барде девушка ходила в гости и крала у хозяев гаджеты
15 мая, 06:00
Предпочитал сыры и кофе. В Перми судят мужчину за 37 краж из магазинов
13 мая, 14:24
Деньги растратил на казино. Пермяка осудят за кражу 175 тысяч рублей у знакомой
2 мая, 08:20
Апрель
Кража и угроза убийством. Пермяк отправился в колонию после совершения преступлений
Угрожал ножом соседке, схватив ее за горло.
11 апреля, 12:26

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