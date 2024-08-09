Кредитование

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2024
Пермяки резко разлюбили «займы до зарплаты»
9 августа, 09:19
Пермяки вновь обратили внимание на займы «до зарплаты»
29 июня, 06:17
В апреле пермяки взяли на 4,3% меньше потребкредитов, чем в марте
23 мая, 13:01
В Прикамье в феврале выдано более 2300 автокредитов, что на 22% больше января
25 марта, 09:54
2022
В Пермском крае за месяц почти на треть упало количество выданных автокредитов
17 ноября 2022, 09:22
Пермяки взяли в июле почти на 11% больше потребкредитов, чем в июне
В целом по России прирост составил 12,6%
15 августа 2022, 09:25

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