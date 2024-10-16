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Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей
19 августа, 12:22
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
В Пермском крае выдали 1,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам
6 августа, 06:18
За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%
1 августа, 03:53
Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты
15 июля, 10:52
Студентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей
Аферист заставил девушку оформить кредиты в банке.
5 июля, 12:06
Пермяки вновь обратили внимание на займы «до зарплаты»
29 июня, 06:17
Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты
17 июня, 09:05
В Прикамье в феврале выдано более 2300 автокредитов, что на 22% больше января
25 марта, 09:54
Средний размер кредита наличными в Пермском крае составляет 148 тысяч рублей
5 марта, 06:19
В Пермском крае за год выявлены 22 компании, выдававшие нелегальные займы
22 февраля, 05:07
Коллекторы заплатят за давление на семью должника-пермяка
5 февраля, 05:34
2023
В среднем каждый житель Прикамья должен кредитным организациям 375 тыс. рублей
24 декабря 2023, 12:40
Два банка в Перми оштрафовали за назойливые звонки клиентам
11 сентября 2023, 09:16
В мае средний размер микрокредита в Пермском крае составил чуть больше 8 тысяч рублей
28 июня 2023, 16:36
В Прикамье самый маленький кредит «до зарплаты» в России — чуть более 7 тысяч рублей
28 марта 2023, 09:59
2022
В Прикамье растёт размер потребкредитов. За месяц займы стали больше в среднем на 4,5%
Пермяки берут в банках в среднем более 243 тысяч рублей.
19 октября 2022, 10:16
Пермяки в сентябре взяли всего 18,5 тысячи займов. Впервые за пять месяцев произошло снижение объема
В августе было выдано на 8,3% кредитов больше.
14 октября 2022, 10:13

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