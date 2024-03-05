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Кредиты населению

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2024
Средний размер кредита наличными в Пермском крае составляет 148 тысяч рублей
5 марта, 06:19
В Пермском крае за год выявлены 22 компании, выдававшие нелегальные займы
22 февраля, 05:07
2023
В среднем каждый житель Прикамья должен кредитным организациям 375 тыс. рублей
24 декабря 2023, 12:40
Два банка в Перми оштрафовали за назойливые звонки клиентам
11 сентября 2023, 09:16
2022
В Пермском крае почти на 15% за месяц выросло количество выданных автокредитов
Жители Прикамья взяли почти полторы тысячи кредитов на автомобили.
19 сентября 2022, 09:08
2013
Спецпроект
Министр финансов, плохие новости! Ставка по «потребу» в Перми выше «запредельной»
Антон Силуанов возмутился, что ему предложили взять кредит по «запредельной» ставке 23% годовых. Пермские расценки ему бы вряд ли понравились. Список банков и ставок — внутри.
Министр финансов РФ возмутился «запредельной» ставкой по кредиту в 23% годовых
«Мне хотели предоставить потребительский кредит, лично мне, Силуанову Антону Германовичу. Знаете, какая ставка была мне предложена? 23%...».
3 апреля 2013, 09:48

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