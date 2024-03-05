Кредиты населению

Спецпроект

Министр финансов, плохие новости! Ставка по «потребу» в Перми выше «запредельной»

Антон Силуанов возмутился, что ему предложили взять кредит по «запредельной» ставке 23% годовых. Пермские расценки ему бы вряд ли понравились. Список банков и ставок — внутри.