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Криминал

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Октябрь
В Перми двое налетчиков представлялись сотрудниками ФСБ
29 октября, 09:50
Сентябрь
«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе
10 сентября, 13:36
Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали
9 сентября, 15:34
Август
Соликамец отправился в колонию после грабежа и избиения случайных знакомых
27 августа, 05:28
В Кизеле квартирант напал на хозяйку квартиры и отобрал у нее деньги
21 августа, 05:14
Тринадцать адвокатов на топор лесника. В Чусовом слушают дело о черных лесорубах
21 августа, 04:31
Дело вероятного поджигателя жилых домов из Мулянки передали в суд
20 августа, 14:10
Житель Добрянки попался после десяти краж с мая по июль этого года
16 августа, 10:38
Следком возбудит уголовное дело после избиения пермяка и его собаки
15 августа, 16:13
Пермяк наладил бизнес по изготовлению фальшивых справок о регистрации
15 августа, 11:30
Убили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгуряка
14 августа, 09:06
Видео. «Полиция не приехала». В Перми пьяный мужчина избил 14-летнего мальчика
14 августа, 07:20
Сбившего полицейского на посту пьяного водителя из Перми отправили в колонию
12 августа, 16:33
Пермячка пыталась зарезать мужа на кухне во время застолья
9 августа, 10:25
Житель Кунгура облил бензином и пытался сжечь знакомого
Сейчас кунгуряку предъявлено обвинение в покушении на убийство.
2 августа, 09:03
Очерец забил свою мать насмерть руками и ногами
1 августа, 14:57
Июль
Напавший на пенсионера в подъезде пермяк два месяца проведет в СИЗО
Избрана мера пресечения для грабителя.
31 июля, 14:08
В Перми на пенсионера в подъезде напал мужчина и отобрал сумку с продуктами
Подозреваемого в нападении задержала полиция.
29 июля, 16:14
В России выросло число преступлений, совершенных организованными группами
18 июля, 10:39
Пермский хакер не смог забрать у подельника 65 миллионов за долю в своей компании
12 июля, 11:02

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