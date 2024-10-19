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КРТ

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Октябрь
Первые сделки по выкупу недвижимости на Тихом Компросе состоятся до конца 2024 года
19 октября, 04:54
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
У ТРК «СпешиLove» началась подготовка к строительству нового ЖК
10 октября, 04:06
Сентябрь
Застройщик из Екатеринбурга займется комплексным развитием территории Тихого Компроса
10 сентября, 08:22
Август
В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка
15 августа, 08:26
Проект. В Прикамье построят первый детский сад по договору КРТ. Каким он будет
7 августа, 05:56
Июль
Федеральный застройщик выиграл торги на право развития территории Камской долины
3 июля, 06:48
Июнь
В Перми назвали адреса 29 домов, планируемых к сносу в рамках развития ул. Куйбышева
24 июня, 12:17
Май
В Перми с помощью механизма КРТ появятся аквапарк и картодром
31 мая, 14:26
Апрель
Девелопер «Альфа» готовится к заключению договора КРТ в Дзержинском районе Перми
На участке застройщик планирует возвести 74 тыс. кв. м жилья.
4 апреля, 05:36

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