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Крылья Пармы

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2024
Для участия в авиашоу «Крылья Пармы» в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»
11 июля, 03:50
В Пермском крае ограничат движение из-за проведения авиафестиваля «Крылья Пармы»
Временные транспортные ограничения введут на территории Пермского края уже 13 июля
8 июля, 07:17
Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»
3 июля, 12:17
Стало известно, где пройдет фестиваль авиации «Крылья Пармы»
2 июля, 06:52
Стало известно, когда в Прикамье состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы»
23 июня, 08:08
2023
Спецпроект
В Перми впервые за три года прошел фестиваль «Крылья Пармы». Фоторепортаж
Местом проведения авиашоу стал аэродром во Фролово.
Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет на аэродроме «Фролово» в Перми
Хедлайнером выступит авиационная группа высшего пилотажа «Русь».
31 мая 2023, 08:06
Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» может сменить программу и место проведения
Из мест для проведения рассматриваются набережная Камы и аэродром Фролово в Пермском районе.
16 мая 2023, 04:37

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