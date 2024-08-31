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Крылья советов

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2024
Пермский ФК «Амкар» проиграл самарской команде «Крылья Советов-2»
Игра сложилась со счетом 4:1 в пользу соперника.
31 августа 2024, 12:39
2012
Легионеры самарских «Крыльев Советов» замерзли в Перми
Ряд футболистов клуба впервые в жизни тренировались при температуре -15 градусов.
8 декабря 2012, 07:12
После игры «Амкар» - «Крылья Советов» самарские фанаты устроили погром в кафе
Приехавшие в Пермь из Самары болельщики разбили витрину, выражая свое огорчение проигрышем любимой команды.
12 марта 2012, 08:23
2011
Молодежный «Амкар» победил сверстников из «Крыльев»
Вчера, 31 июля, юные пермяки одержали победу в Самаре со счетом 2:1.
1 августа 2011, 07:23
2010
«Амкар» проиграл дома московскому «Динамо»
Пермский клуб сделал еще один шаг на пути к Первому дивизиону первенства России по футболу.
2 октября 2010, 14:46
Александр Тарханов: у «Амкара» настрой был лучше
После матча в Перми главный тренер «Крыльев Советов» признал, что «Амкар» по делу выиграл поединок.
19 сентября 2010, 10:04
Вокруг «Амкара» разгорается очередной скандал
18 сентября команде предстоит сыграть свой самый важный матч в сезоне. Однако соперник Амкара начал битву за неделю до матча.
14 сентября 2010, 03:50
«Рубин» разгромил «Амкар» в Казани
После поражения в столице Татарстана всего два очка отделяют пермский клуб от зоны вылета.
13 сентября 2010, 03:51
«Амкар» уступил «Сибири» с минимальным счетом
Борьба за выживание в премьер-лиге обостряется.
22 августа 2010, 12:05

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