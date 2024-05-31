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Бросить все и уехать на море? Сколько стоит жилье на курортах в России и за рубежом
30 мая, 12:15
Февраль
Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей
9 февраля, 10:58
Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой
6 февраля, 05:33
Ноябрь 2023
«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму
Сильный ветер оставил без электричества почти 2 млн человек.
27 ноября 2023, 10:43
Над Тульской областью и Крымом перехватили и сбили три беспилотника
10 ноября 2023, 07:01
Октябрь 2023
Ракета и беспилотник. Минобороны сообщило о террористической атаке на Крым и Белгород
Информации о пострадавших нет.
4 октября 2023, 02:34
Сентябрь 2023
В Крыму зафиксирована беспрецедентная кибератака на интернет-провайдеров
22 сентября 2023, 13:26

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