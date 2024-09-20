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Кубок россии

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Сентябрь
Пермяки смогут увидеть Кубок России по футболу и взять автограф у футболистов
20 сентября, 12:41
Июль
ФК «Ильпар» из Ильинского сыграет с тагильским «Уралец ТС» в Перми
29 июля, 04:44
БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
Пермский клуб начнет борьбу за Кубок России с четвертьфинальной стадии.
23 июля, 12:30
Пермяк Станислав Угрин стал серебряным призёром Кубка России по легкой атлетике
До этого пермские спортсмены уже взяли три золотых медали.
9 июля, 13:41
Екатерина Ивонина была лучшей на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями
8 июля, 15:46
Апрель
«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России
Пермский клуб в решающем матче уступил московскому ЦСКА
15 апреля, 04:31
Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные
Соперниками «Пермских медведей» станут клубы из Краснодара, Москвы и Чехова.
12 апреля, 13:13
Март
Пермь в апреле примет «Финал четырех» мужского Кубка России по гандболу
Такое решение принял Высший совет Федерации гандбола России
25 марта, 14:44
«Не могли проиграть». ГК «Пермские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России
Гандбольный клуб одержал победу со счетом в 32:30.
22 марта, 11:30
Февраль
«Парма» уступила в ответном матче Кубка России и выбыла из розыгрыша трофея
В ½ финала вышел московский клуб МБА
8 февраля, 05:32
Январь
«Парма» разгромно уступила МБА в первом матче ¼ Кубка России
Ответная встреча пройдёт 7 февраля.
17 января, 16:57
В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу
14 января, 06:36
В выходные в Прикамье пройдёт «Ралли Барда-2024» — этап Кубка России
Для проведения состязаний будут перекрываться местные дороги.
10 января, 13:05
Декабрь 2023
Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам
Решение принято в связи с аномально низкой температурой воздуха.
5 декабря 2023, 13:04

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