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Кудымкар

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Октябрь
Прокуратура заинтересовалась ЧП с серьезным ранением подростка в Кудымкарском округе
26 октября, 14:18
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии подростка, раненного пулей в голову
26 октября, 13:38
После ранения девятиклассника из пневматической винтовки в Кудымкаре возбудили дело
26 октября, 12:30
Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой
7 октября, 10:42
Сентябрь
В Кудымкаре бизнесмен получил деньги за невыполненные работы по ремонту
26 сентября, 14:49
В Прикамье злопамятная пенсионерка жестоко избила обидчика из-за куска копченого мяса
26 сентября, 06:44
Август
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
30 августа, 08:04
Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой
28 августа, 13:03
Дети-спортсмены из Кудымкара записали видеообращение губернатору Прикамья
24 августа, 04:43
Власти Кудымкара подтвердили, что бассейн закроют на ремонт в разгар тренировок
23 августа, 05:11
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
20 августа, 09:13
Стали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского края
14 августа, 06:40
«Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Пропал 20-летний житель Прикамья
5 августа, 10:26
В Кудымкаре осудили ревнивца, поджегшего машину соперника
5 августа, 08:54
Июль
На СВО погиб 40-летний контрактник из Ёгвы
26 июля, 15:49
В Кудымкарском округе в ДТП погиб 58-летний мужчина
23 июля, 09:48
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки
17 июля, 14:26
Подросток из Кудымкара едва не лишился пальца на лесопилке с нетрезвым напарником
11 июля, 08:06
«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось
4 июля, 10:27
В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала девочка
Проводится проверка.
2 июля, 09:11

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