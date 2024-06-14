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Кудымкарский театр

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2024
На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир Трушников
Прощание с ним состоится 14 июня.
14 июня 2024, 05:36
2016
Прокуратура Кудымкара предложила приостановить эксплуатацию здания драмтеатра
Директор театра должен отреагировать на представление прокуратуры в течение месяца.
10 февраля 2016, 16:02
2015
В Кудымкаре отменили митинг в защиту Коми-Пермяцкого театра драмы
За несколько дней до акции краевые власти пообещали активистам не проводить реорганизации системы руководства театром.
1 ноября 2015, 11:06
В руководстве кудымкарского драмтеатра планируются перестановки
Анатолия Четина на посту директора театра может сменить депутат заксобрания Алексей Петров.
24 сентября 2015, 13:36

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