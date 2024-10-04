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Куеда

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Октябрь
Пьяная жительница Куеды пыталась угнать машину, а когда не вышло — подожгла её
4 октября, 09:47
Сентябрь
Девушка из Куеды проиграла чужой миллион в онлайн-казино
23 сентября, 05:21
Август
Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО
14 августа, 08:13
Первокурсница из Куеды попалась на кражах у пьяных компаний
13 августа, 05:46
Июль
Прокуратура через суд требует отремонтировать улицу в Куеде
8 июля, 13:48
Июнь
Житель Бикбарды забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу
Он вез тело 8 километров на снегоходе.
28 июня, 13:17
Май
Житель Куеды задержан за совершенные им за пять месяцев 14 преступлений
21 мая, 05:36
Апрель
В Куединском округе простились с земляком, погибшим в ходе СВО
Марат Бакиров погиб в конце февраля.
18 апреля, 16:46
Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде
13 апреля, 13:04
Под Куедой не могут начать ремонтировать аварийный мост
Подрядчик, с которым заключен договор, упорно не начинает работы на сооружении, которое вот-вот упадет.
11 апреля, 14:06
Март
Житель Куеды незаконно купил и хранил полтора килограмма пороха
19 марта, 05:30
Сорваны сроки благоустройства парка в Куеде. Работы велись в рамках нацпроекта
Подрядчик оштрафован за такое отношение к работе
4 марта, 16:34
Февраль
Житель Куеды до смерти забил родную сестру
17 февраля, 05:52
Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля
14 февраля, 03:17
После крупного пожара недалеко от Куеды два человека попали в реанимацию
8 февраля, 18:57
Жительница Куеды убила табуретом и ножом своего отца
7 февраля, 15:13
Январь
В Куеде девушка обокрала соседа-пенсионера на 133 тысячи рублей
19 января, 15:43
В ходе СВО погиб уроженец Куединского округа
17 января, 16:26
На пожаре под Куедой погиб мужчина
Горела кровля дома и пристрой.
9 января, 14:58
Декабрь 2023
В ДТП на дороге Куеда-Аксаитово погибла женщина-водитель
30 декабря 2023, 09:45

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