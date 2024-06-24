properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Кукуштан

Выбрать дату
2024
В Прикамье фуру занесло в барьерное ограждение из-за плохой видимости
О состоянии водителя не уточняется.
24 июня 2024, 04:59
На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину
Из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание.
12 мая 2024, 05:56
2017
Разрушенные дороги и мосты в селах Пермского района восстановят до 16 июля
Также последствия паводков устраняются и в других территориях края.
11 июля 2017, 05:20
Эвакуация? Речки Юг и Бабка серьезно подтопили всё в Кукуштане и Янычах. ФОТО С МЕСТА
Проехать можно, даже на «паркетнике», но выйти на тропку вдоль берега — только в резиновых сапогах.
8 июля 2017, 04:04
2016
В Кукуштане из-за паводка затопило 12 домов
Пострадавшие семьи отказались от эвакуации.
18 апреля 2016, 03:59
В Пермском крае около станции Кукуштан мужчина бросился под грузовой поезд
Личность погибшего пока не установлена, на вид ему было около 25-30 лет.
24 марта 2016, 03:32
Автомобиль, сбитый поездом на переезде в Кукуштане, заглох на путях
Находящиеся в машине 32-летний водитель и его 33-летняя пассажирка скончались на месте.
17 февраля 2016, 04:57
2015
В Кукуштане пожарные спасли 92-летнюю бабушку из горящего дома
Спасенная старушка не пострадала. Пожар удалось ликвидировать спустя 40 минут.
12 декабря 2015, 15:40
2014
В Кукуштане двое приятелей поссорились. Один ударил другого ножом
Потерпевший госпитализирован. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
10 ноября 2014, 04:41
2012
Станция Кукуштан в Пермском крае может стать площадкой для инвестиций
Станцию могут расширить с целью отправлять от 50 до 100 грузовых вагонов в сутки.
22 февраля 2012, 04:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика