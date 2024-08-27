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Култаево

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Август
Крупный чиновник из Кремля может посетить Пермь в ближайшее время
27 августа, 06:03
Июль
Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом
21 июля, 07:56
Июнь
Гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в попытке изнасилования в Култаево
Подозреваемый заключен под стражу.
19 июня, 13:05
Ноябрь 2023
В селе Култаево неделю не работает почтовое отделение. Что говорят в «Почте России»?
2 ноября 2023, 09:41

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