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Культура

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Октябрь
В ноябре на экраны выйдет еще один игровой фильм, снятый в Пермском крае
28 октября, 14:40
В ЦВЗ пройдет уникальная масштабная выставка о пермском зверином стиле
11 октября, 11:56
Пермский блогер станет участником шоу пермской актрисы на федеральном канале
7 октября, 13:15
Спецпроект
Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем
Главным политическим событием этой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.
В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки
4 октября, 03:51
В Перми появились 11 новых арт-объектов. Фото
1 октября, 15:46
Сентябрь
«Нануки» вручены: завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана» -2024
27 сентября, 15:15
В Перми скончался заслуженный художник России Виктор Кузин
26 сентября, 14:01
В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы
18 сентября, 09:03
Объявлена полная программа XI Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА»
16 сентября, 14:39
Главный хормейстер Пермского оперного покидает театр
5 сентября, 15:49
В Перми стартовали продажи билетов на показы фестиваля «Флаэртиана»
3 сентября, 12:03
Август
Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому
26 августа, 11:13
ЕвроХим поддержал фестиваль «Строганов Фест на Каме»
20 августа, 06:51
Пермские кинодокументалисты сняли фильм о подопечной фонда «Дедморозим»
16 августа, 11:02
На следующей неделе в Пермском крае можно будет посетить «Поезд Победы»
16 августа, 09:00
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
13 августа, 07:40
Появился трейлер сериала «Юг» с юным актером из Лысьвы в главной роли
Ярослав Могильников сыграл подростка, который ищет своего отца.
9 августа, 15:59
В Очере 10 августа пройдет спортивный забег девушек на шпильках
6 августа, 11:01
Спецпроект
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
На Троицком холме с помощью бульдозеров снесены сотни метров культурного слоя древней столицы Прикамья.

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