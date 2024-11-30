properm.ru
ГлавноеВсе новости

Культурная столица

Выбрать дату
2024
Банкротство экс-министра культуры Прикамья рассмотрят в январе 2025 года
30 ноября, 06:49
В Пермский театр оперы хотят вернуть звезд балета
24 января, 13:33
2012
Сергей Федотов: В зале Театра-Театра мертвая тишина
Художественный руководитель и основатель театра «У Моста» рассказал, почему зрители Театра-Театр смотрят на сцену, как в телевизор.
23 июля 2012, 09:46
Пермская гордума может перечеркнуть трехлетнюю работу Бориса Мильграма
Вице-премьер краевого правительства признался, что если город не возьмет в свои руки проект «Пермь — культурная столица Европы», его работа будет отвернута.
28 марта 2012, 06:01
Проект «Пермь — культурная столица Европы» сжался до «маленького шанса»
Вице-премьер Пермского края признал несбыточность планов сделать Пермь культурной столицей Европы в 2016 году. Зато задумался о том, чтобы подать заявку на 2020-й год.
22 марта 2012, 11:13
Подготовкой Перми к участию в конкурсе «Культурная столица» займется специальный совет
Презентация проекта пройдет 22 марта в Пермской городской думе.
21 марта 2012, 05:48
МИД России предложит Евросоюзу сделать Пермь культурной столицей в 2016 году
Министерству культуры и министерству регионального развития поручено обеспечить содействие в продвижении проекта и заявочных документов в соответствующих структурах.
12 марта 2012, 05:59
Дмитрий Медведев: то есть вы сразу хотите стать культурной столицей Европы?
Губернатор Пермского края попросил президента подключить Министерство иностранных дел к проекту «Пермь — культурная столица Европы».
9 марта 2012, 08:05
2011
«Они разработали полную хрень под названием «Пермь - культурная столица всего чего ни попадя»
Игорь Аверкиев рассказал, почему Олег Чиркунов и Марат Гельман должны быть публично опозорены.
21 октября 2011, 09:24
Борис Мильграм получил «неуд» за работу над «культурной столицей»
Руководитель проектного офиса «Культурная столица» не согласен с такой оценкой своей деятельности.
10 мая 2011, 10:52
2010
Обзор недели: Миллиарды Шубина
Properm.ru вспоминает главные, по мнению редакции, события Перми, произошедшие за неделю.
17 декабря 2010, 14:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика