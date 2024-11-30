Проект «Пермь — культурная столица Европы» сжался до «маленького шанса»

Вице-премьер Пермского края признал несбыточность планов сделать Пермь культурной столицей Европы в 2016 году. Зато задумался о том, чтобы подать заявку на 2020-й год.