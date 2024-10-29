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Культурное наследие

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Октябрь
В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки
29 октября, 03:34
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
Историческое здание в Перми перестроят в офисный центр
28 августа, 06:15
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
26 августа, 05:48
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
22 августа, 08:13
На реставрацию двух архитектурных памятников в Перми потратят более 268 млн рублей
20 августа, 11:40
Июль
В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу
25 июля, 10:38
В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых
Доходы от вафель будут перечисляться в благотворительный фонд «Добрянка».
17 июля, 11:44
В Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»
16 июля, 05:40
Один из корпусов на Заводе Шпагина в Перми отремонтируют за 11,4 миллионов рублей
Работы должны завершиться до 28 ноября 2024 года.
8 июля, 10:25
Пермская инспекция хочет изъять несколько строений «Усадьбы пароходчика Мешкова»
2 июля, 03:03
Июнь
В центре Перми отремонтируют первую частную типографию
25 июня, 07:13
В сундуке своей бабушки пермячка нашла письма, которым 200 лет
21 июня, 04:33
Май
От МЧС Прикамья потребовали сохранить историческое здание пожарной каланчи
13 мая, 08:10
Апрель
В Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских
26 апреля, 08:07
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
16 апреля, 05:27
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
13 апреля, 05:38
Март
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
28 марта, 12:36
Февраль
«Дом чекиста» в Перми будут ремонтировать до 2026 года
Памятник конструктивизма воздвигнут в 1930 году.
17 февраля, 12:25

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