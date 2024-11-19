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Кунгуре

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Ноябрь
В соцсетях пишут, что в детском саду в Кунгуре рухнул потолок. Что произошло?
19 ноября, 07:48
Июль
В Кунгуре 12 июля в ходе ДТП пострадали две женщины
13 июля, 13:02
Май
Видео. В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»
14 мая, 13:26
Апрель
В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»
26 апреля, 05:50
Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню
16 апреля, 13:08
Январь
Фото. В Кунгуре спасали собаку, а оказалось, что волка
22 января, 10:21
Декабрь 2023
В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом
18 декабря 2023, 12:29

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