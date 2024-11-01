Кунгурская пещера

Спецпроект

«Съездите в Кунгур! Одни, с семьей, с друзьями». Мать шести детей делится опытом отличных выходных

В 2020 году многие остались без отпуска на море. Весной было нельзя, летом страшно, а осенью дети в школу пошли, родители наверстывают упущенное по работе. Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова, мать шести детей, признается, что сошла бы с ума, если бы не было возможности выбираться хотя бы в небольшие путешествия по Пермскому краю. «И ведь здорово получается!» — говорит Татьяна и делится впечатлениями от последней поездки в Кунгур, в Кунгурскую ледяную пещеру и гостиницу «Сталагмит».