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Кунгурская пещера

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2024
Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог
1 ноября, 12:16
В России выбирают «места силы». В Пермском крае тоже есть претендент
15 августа, 02:36
Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля
В администрации природного объекта говорят о том, что решили все возникшие проблемы.
2 февраля, 09:21
Кунгурскую пещеру закроют из-за нарушений техники безопасности
30 января, 11:47
2023
В гротах Кунгурской ледяной пещеры из-за морозов стали расти кристаллы
15 декабря 2023, 12:50
Представление прокуратуры к арендатору Кунгурской ледяной пещеры оспорено в суде
4 мая 2023, 10:27
2020
Спецпроект
«Съездите в Кунгур! Одни, с семьей, с друзьями». Мать шести детей делится опытом отличных выходных
В 2020 году многие остались без отпуска на море. Весной было нельзя, летом страшно, а осенью дети в школу пошли, родители наверстывают упущенное по работе. Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова, мать шести детей, признается, что сошла бы с ума, если бы не было возможности выбираться хотя бы в небольшие путешествия по Пермскому краю. «И ведь здорово получается!» — говорит Татьяна и делится впечатлениями от последней поездки в Кунгур, в Кунгурскую ледяную пещеру и гостиницу «Сталагмит».

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