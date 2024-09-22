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Кунгурский округ

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Сентябрь
Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились
22 сентября, 04:49
Август
В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак
26 августа, 04:48
Июль
Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины
25 июля, 08:59
Июнь
На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек
26 июня, 05:58
В лесу около деревни Поповка заблудилась 40-летняя пермячка
23 июня, 06:41
Май
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Даниилом Мироновым
28 мая, 03:09
Апрель
В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину
23 апреля, 10:55
Март
После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа
18 марта, 06:10

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