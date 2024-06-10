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Купальный сезон

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2024
Следователи проводят проверку по утонувшему 15-летнему мальчику в Прикамье
Инцидент произошел 9 июня.
10 июня 2024, 08:37
В 2024 году в Пермском крае организуют 17 официальных пляжей
В настоящий момент прорабатывается вопрос по открытию пляжа в Осинском округе.
6 июня 2024, 16:30
Власти Перми ищут подрядчика на содержание пляжей почти за 5 миллионов рублей
Победитель аукциона станет известен 18 апреля.
16 апреля 2024, 11:54
2017
В Пермском крае показатель заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 2,7 раза выше среднего
Летом есть риск осложнений эпидемической ситуации по энтеровирусным менингитам.
11 июля 2017, 06:03
2015
Лето не за горами: в Перми ищут подрядчика для расчистки пляжа на КамГЭС
Администрация Орджоникидзевского района открыла торги на уборку мусора с территории пляжа. Начальная цена контракта составляет 611,5 тыс. рублей.
30 марта 2015, 07:50
2010
Завершение купального сезона в Перми совпало с приходом дождей
Городские власти подвели предварительные итоги работы городских пляжей в 2010 году.
20 августа 2010, 06:55

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