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Купание

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2024
В Перми из реки Мулянка извлекли тело мужчины
Тело спасатели достали из воды в микрорайоне Субботино.
5 августа 2024, 04:32
В Прикамье из реки Сылва извлекли тело мужчины
25 июля 2024, 07:44
В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке Сылва
Инцидент произошел 19 июня.
21 июня 2024, 08:31
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
Дети самовольно ушли из лагеря купаться.
20 июня 2024, 02:38
С начала 2024 года в Пермском крае утонули шесть человек
Трое из погибших в водоемах — дети.
6 июня 2024, 15:37
Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора
В этом году в Перми подготовлены три купели на территории Свердловского и Мотовилихинского районов.
16 января 2024, 06:11
2015
Во время крещенских купаний в Перми изменится движение автомобилей
Контролировать автомобилистов, желающих припарковаться у мест купаний, будут наряды ДПС.
16 января 2015, 14:01
2014
В Перми начался набор спасателей для работы на пяти пляжах
Помимо умения плавать кандидаты должны иметь хорошую физическую форму.
17 апреля 2014, 11:23
2011
За сезон на оборудованных пляжах Перми никто не утонул
Спасатели предотвратили 330 несчастных случаев и спасли 29 человек.
23 августа 2011, 06:31
В Пермском крае обнаружены тела двух утонувших купальщиков
Тело девушки, утонувшей в реке Шаква, удалось найти спустя 35 дней с момента происшествия.
19 июля 2011, 03:59
2010
За неделю на водоемах Прикамья утонуло 7 человек
Чаще всего тонут мужчины в возрасте 35-40 лет, находящиеся в нетрезвом состоянии.
16 июля 2010, 05:18

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