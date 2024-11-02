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Курение

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Август
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
22 августа, 08:13
Июль
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля, 09:55
Май
Стало известно, сколько жители Пермского края тратят на вредные привычки в месяц
13 мая, 06:10
Март
Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми
27 марта, 08:23
Февраль
Власти Перми готовятся ликвидировать продажу табака в павильонах с 1 марта
6 февраля, 13:17
Жительница Прикамья оказалась заперта в горящей квартире с котом
6 февраля, 04:26
Декабрь 2023
Меньше солнца и конфет. Пермские ученые рассказали, как сохранить молодость
1 декабря 2023, 05:24
Октябрь 2023
Склады, базы и сенокосы. В МЧС назвали места, где нельзя курить вейпы и кальяны
Ведомство также уточнило само понятие курения.
11 октября 2023, 07:37

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