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Курица

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Июль 2024
В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу
Предприятию вынесено предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
26 июля 2024, 02:49
Март 2024
«Начнем готовить сами». На сколько подорожают роллы и суши в Пермском крае
Цены на продукт начали расти с января текущего года.
7 марта 2024, 08:05

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