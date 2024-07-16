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Курорт

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До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх
16 июля, 03:44
В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу
Открыть аттракцион планируется через два месяца.
3 июня, 08:28
Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет
26 апреля, 12:54
Пермский край вошел в ТОП-10 российских регионов по числу отдохнувших в санаториях
Число прошедших санаторные курсы в Прикамье превысило в 2023 году 150 тысяч
29 января, 04:31
2023
Дума Губахи передала горнолыжный курорт в собственность Пермского края
10 ноября 2023, 02:20
Туры выходного дня в Пермском крае оказались самыми дорогими в Приволжье
Средняя стоимость такого тура в Прикамье — почти 17 тысяч рублей с пары.
27 сентября 2023, 15:52
В Ключах Суксунского округа два курорта судятся из-за канализации
Арбитражный суд встал на сторону одной из сторон и УФАС.
2 марта 2023, 12:12

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