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Квадратный метр

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Июль 2024
В Перми цены на первичное жилье растут, несмотря на отмену льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки была отменена 1 июля.
30 июля 2024, 03:44
Май 2024
В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%
Во всех городах-миллионниках России наблюдается подорожание «вторички».
23 мая 2024, 04:29
Апрель 2024
В Перми начало дешеветь вторичное жилье
Стоимость одного квадратного метра в апреле текущего года сложилась в 103,5 тыс. рублей.
15 апреля 2024, 08:26
Март 2024
В Пермском крае стоимость вторичного жилья за месяц снизилась почти на 3%
Однако в Перми цены на вторичном рынке жилья только продолжают расти.
25 марта 2024, 08:00
Февраль 2024
В пермском ТРК за 33 миллиона рублей продается помещение в 52 квадратных метра
Стоимость одного квадратного метра торгового помещения оценивается в 646,1 тыс. рублей.
5 февраля 2024, 07:51

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