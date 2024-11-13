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Квартиры

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«Зато своя». Семьям предлагают жить в антикризисной трешке размером с однушку
13 ноября, 10:44
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов
21 мая, 06:25
Спецпроект
Маленькая, но зато своя: самые дешевые студии в Перми
В поисках доступного жилья корреспондент Properm.ru решила проанализировать предложения на популярном сайте объявлений Avito. И вот что удалось найти.
Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде
13 апреля, 13:04
Квартиры стали меньше и дороже. За 3 года новостройки в Перми подорожали на 81%
10 апреля, 07:33
Спецпроект
Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Двухъярусная квартира, дом в стиле круизного лайнера, частное озеро и ванная с панорамными окнами. На что еще горазды местные богачи?
В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона
20 января, 09:36
2023
В Перми часть квартир скандальной новостройки будут передана детям-сиротам
28 декабря 2023, 04:38
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
18 декабря 2023, 08:54
Цены на вторичку в Перми растут быстрее всех в стране
3 октября 2023, 06:29

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