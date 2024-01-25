properm.ru
ГлавноеВсе новости

Квн

Выбрать дату
2024
Команда КВН «Сборная ПГНИУ» прошла кастинг в юмористическое шоу на ТНТ
25 января, 10:36
2023
Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы
Чусовлянин хотел стабильной работы, чтобы купить квартиру.
21 ноября 2023, 03:09
«Люблю жену безмерно и всецело». У пермяка Гавриила Гордеева родился пятый ребенок
Пол ребенка Гавр не назвал.
20 ноября 2023, 08:55
В Перми пройдет Летний кубок чемпионов Высшей лиги КВН
Ожидается, что мероприятие смогут посетить более 5 тыс. зрителей.
23 января 2023, 07:15
2022
Финал Первой лиги КВН-2022 уже можно увидеть на канале «PRO КВН»
Кто стал победителем – интрига, которая держит в напряжении до самого конца.
23 декабря 2022, 04:51
2019
«Гуманизм россиян ярко выражен в жесткой среде». Ямур Гильмутдинов о новом сериале про пермскую колонию
12 декабря 2019, 06:26
2017
«Быть оригинальными и создавать новое»: Ямур Гильмутдинов рассказал об успехе пермской школы КВН
6 сентября 2017, 06:01
Сборная Пермского края стала первой на «Встрече выпускников-2017»
26 августа в Сочи прошла «Встреча выпускников» КВН. Пермяки покорили зрителей в зале и в интернете.
27 августа 2017, 05:47
2016
Спецпроект
Стремление и страсть. 10 советов от «реального пацана» Николая Наумова начинающим шутникам
Пермский актер провел в Перми мастер-класс для юных игроков КВН. В режиме диалога он поделился своим опытом и ответил на вопросы начинающих квнщиков.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика