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Ларьки

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2024
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля 2024, 09:55
2014
Игорь Сапко поручил «не затягивать» со сносом ларьков у ДК Гагарина
Основные нестационарные объекты уже демонтированы, но несколько еще остаются на площади.
1 апреля 2014, 09:42
2012
Депутаты признали свое бессилие в борьбе с мини-рынком на Куйбышева
Как оказалось, административных рычагов для устранения торговых ларьков на пересечении улиц Луначарского и Куйбышева у народных избранников нет. Пока.
21 февраля 2012, 08:32

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