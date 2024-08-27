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Ласточка

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В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»
27 августа, 07:30
Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву
15 августа, 03:57
В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?
«Финист» повезет пермяков по кольцевому маршруту. Этот поезд — новая модель «Ласточки».
7 июля, 11:26
В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходить
21 июня, 07:24
После открытия фестиваля «Город встреч» пермяки смогут уехать домой на «Ласточке»
13 июня, 08:16
Новый электропоезд «Финист» из Перми отправили обратно на завод-изготовитель
7 марта, 07:29
В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»
18 января, 12:53
2023
Опубликовано расписание движения электричек в новогодние праздники в Прикамье
27 декабря 2023, 08:40
Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий
18 декабря 2023, 05:45
Со 2 декабря запустят «Ласточки» до горнолыжных курортов Пермского края
30 ноября 2023, 03:00
Власти направят миллиард рублей на строительство платформ наземного метро в Перми
4 октября 2023, 07:59
Запустить «Ласточку» до Закамска сейчас невозможно. В чем причина
30 сентября 2023, 10:39
Пермяков развезут на ночной электричке после концерта «Чайф» на набережной
15 июня 2023, 05:53
Пермяки стоят в пробках из-за ремонта дорог. Как не опоздать на работу
12 мая 2023, 11:06

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