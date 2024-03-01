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Ласьва

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2024
В Прикамье обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном
1 марта 2024, 06:12
2012
120 часов исправительных работ получила женщина, избивавшая свою дочь
37-летняя жительница Лысьвы приговорена к 120 часам обязательных работ за неоднократные избиения собственной пятилетней дочери.
17 мая 2012, 07:44
2010
На подъезде к Перми построят новый мост
Дорожники начали строительство мостового перехода через реку Ласьва на магистрали М7 «Волга».
15 декабря 2010, 08:12

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