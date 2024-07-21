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Лдпр

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Июль
В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура
21 июля, 12:50
Июнь
У регионального отделения ЛДПР в Пермском крае сменился руководитель
29 июня, 12:00
Апрель
В Перми ищут актера на роль Жириновского
2 апреля, 12:57
Февраль
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
10 февраля, 06:15
Январь
В Пермском крае отцы-одиночки смогут бесплатно получать юридическую помощь
25 января, 12:16
Бывший депутат ЗС Пермского края Григоренко вышел из ЛДПР после возвращения с СВО
Александр Григоренко пока не собирается вступать в другие партии.
11 января, 04:54
Октябрь 2023
Депутаты предложили давать дополнительную неделю отпуска россиянам. Но не всем
20 октября 2023, 04:55

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