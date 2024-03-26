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Лебедев

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2024
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.
26 марта 2024, 12:30
2016
Артемий Лебедев: Затяжные и бессмысленные выходные надо отменять
Известный российский дизайнер поразмышлял, что бы он, став президентом страны, сделал в первую очередь.
3 января 2016, 14:10
2013
Суд отклонил иск студии Артемия Лебедева в адрес ПЦРД
В заявлении компания дизайнера ссылалась на нарушение со стороны ПЦРД обязательств по оплате работ в рамках заключенного договора.
19 ноября 2013, 04:40
Евгений Сапиро: У бывшего пермского журналиста слямзил кусок кандидатской сын Жириновского
Заместитель руководителя «Пермского землячества» написал о том, как родился новый неологизм — «лебединг». Политик начал так: «Хочу от всей души поздравить с тройной победой бывшего и известного пермского журналиста Рината Гизатулина».
22 февраля 2013, 11:41
Артемий Лебедев прошелся критикой по логотипу юбилея Перми
Известный дизайнер поделился огорчением по поводу завершения в Перми «культурной революции» и раскритиковал логотип, разработанный к юбилею города.
16 февраля 2013, 11:08
Фотофакт: Остановка Лебедева в Перми два года спустя
Остановочные павильоны от известного дизайнера не выстояли в борьбе с вандалами.
30 января 2013, 06:07
2012
Арт-директор студии Лебедева дал мастер-класс пермским школьникам
Эркен Кагаров провел первые занятия для тех, кто мечтает связать свою жизнь с профессией дизайнера.
22 ноября 2012, 08:22
Лебедев предложил создать логотип для обиженных верующих
В своем блоге известный дизайнер уже объявил конкурс на разработку знака оскорбленных сторонников религии.
3 октября 2012, 07:40
Депутаты и правозащитники обсуждают возможность отмены моратория на смертную казнь
Фракция ЛДПР собирается предложить Госдуме обратиться к президенту с предложением инициировать отмену моратория на смертную казнь по ряду тяжких преступлений.
31 марта 2012, 06:13
Пермяки выбрали лучшие улицы Перми. Победил Артемий Лебедев
Дизайн-концепция преобразования Комсомольского проспекта, разработанная «Студией Артемия Лебедева», набрала 540 голосов. Итоги голосования на сайте Teron.ru не совпадают с официальными.
8 февраля 2012, 12:28
Не прошло и года: в Перми начали освещать дизайнерские остановки
Остановочные комплексы от Артемия Лебедева начали подключать к электричеству. Пока — в тестовом режиме.
6 февраля 2012, 07:50
2011
Парковка на Октябрьской площади: упразднить или отправить под землю?
С точки зрения организаторов городского пространства, автопарковку с центральной площади необходимо перенести.
22 декабря 2011, 03:00
Спецпроект
Пермь глазами туриста: «Пингвины работают на губернатора»
В одном из крупнейших российских интернет-сообществ dirty.ru появился пост о путешествии в Пермь блогера из Зеленограда.
В Перми презентовали уникальную светодиодную лампочку
Первая отечественная светодиодная лампочка сможет работать до 48 лет.
2 сентября 2011, 10:04
В Перми предпримут вторую попытку открыть магазин Артемия Лебедева
Поле неудачного опыта своего предшественника в ТЦ «Айсберг», руководитель проекта Дмитрий Бурилов попробует открыть двери магазина в середине сентября в «Гостином дворе».
31 августа 2011, 10:52
2010
Пермь в заголовках: вторник
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий вторника, 28 сентября.
28 сентября 2010, 14:22
Депутатам жалко слов для Артемия Лебедева
У пермских парламентариев нет желания отвечать на провокации известного дизайнера.
28 сентября 2010, 09:15
Проверка «странного матча» с участием «Амкара» продолжается
Российский футбольный союз ждет ответа правоохранительных органов.
24 сентября 2010, 04:02
Прокуратура начала проверку матча «Амкар» - «Ростов»
По просьбе руководителя фракции «ЛДПР» в Госдуме Игоря Лебедева следственные органы занялись выяснением обстоятельств вокруг «странных матчей».
18 сентября 2010, 06:15

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