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Лечение

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Октябрь
В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео
30 октября, 10:49
Пермяка признали виновным за избиение знакомого
18 октября, 15:03
Сентябрь
В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика
18 сентября, 05:52
Стало известно состояние пострадавшей при обрушении дома на Клары Цеткин в Перми
11 сентября, 10:20
Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка
10 сентября, 11:26
Стал жертвой любви. Волонтеры отправили на лечение пермского толстого кота Крошика
2 сентября, 05:54
Август
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа, 12:53
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Июнь
Россияне массово заражаются ботулизмом. Что это и как его избежать?
20 июня, 06:01
Май
В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение
23 мая, 10:16
Пермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа
22 мая, 10:26
В Перми убийцу и грабителя могут направить на принудительное лечение
16 мая, 15:41
Апрель
Прокуратура проведет прием пермяков по проблемам обеспечения лекарствами
22 апреля, 11:45
Март
Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году
25 марта, 08:48
«Весь снег в крови». В Прикамье неизвестные травмировали собаку палкой
21 марта, 13:31
Пермяк, убивший свою беременную жену, отправлен на принудительное лечение
12 марта, 15:13
Февраль
Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха
16 февраля, 07:08
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
10 февраля, 05:25
Декабрь 2023
Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша
Родители ребенка ранее обратились в суд, чтобы установить виновных в гибели ребенка и получить компенсацию.
29 декабря 2023, 20:06
Бастрыкин ждёт отчёт по расследованию обстоятельств лечения девочки в Березниках
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.
4 декабря 2023, 19:12

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