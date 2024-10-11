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Леди гага

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Шутки кончились. Почему провалилось продолжение культового триллера о «Джокере»
Спойлеры отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличных Хоакина Феникса и Леди Гага простить то, что вокруг них нет фильма. | 18+
2011
Алексей Воробьев выступит седьмым на «Евровидении — 2011»
Премьера конкурсной песни состоялась 12 марта на Первом канале.
16 марта 2011, 09:57

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