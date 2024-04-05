properm.ru
ГлавноеВсе новости

Ледовая переправа

Выбрать дату
Апрель
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Закрылась последняя, в Гайнском округе
5 апреля, 08:40
В Пермском крае закрывают еще одну ледовую переправу
Из-за потепления поездки по льду становятся опасными.
1 апреля, 14:51
В Кунгурском округе закрывают ледовую переправу через Сылву
С завтрашнего дня в крае функционируют три ледовых переправы.
1 апреля, 08:47
Март
В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу
С понедельника в регионе будут действовать четыре ледовых переправы.
29 марта, 10:34
В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу
В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу
26 марта, 16:25
В Пермском крае закрывают две ледовые переправы
В регионе продолжают действовать девять официальных переправ.
24 марта, 11:44
Февраль
В Пермском крае открылась ледовая переправа через реку Колва
Это уже тринадцатая переправа этой зимы в регионе
22 февраля, 08:35
Январь
В Прикамье открылись ещё две ледовые переправы
Всего сейчас в Пермском крае открыты 12 переправ через реки.
23 января, 13:37
В Чусовском городском округе открылась ледовая переправа
Она проходит через реку Чусовая.
12 января, 11:30
Декабрь 2023
В Чусовском округе открылась четвёртая в крае ледовая переправа
Она связывает посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка.
28 декабря 2023, 11:10
В Прикамье открылась первая ледовая переправа
Она работает через Каму в районе Соликамска
14 декабря 2023, 12:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика